В состав Международного суда Организации Объединенные Наций впервые с момента его учреждения не попал представитель Российской Федерации. Заседание по выбору судей прошло 9 ноября, трансляцию вел YouTube-канал международной организации.

На голосование были вынесены пять высвобождающихся в суде вакансий из-за истечения в феврале 2024 года срока полномочий у пяти судей — Кирилла Геворгяна (Россия), Джоан Донохью (США), Хилари Чарлзуорт (Австралия), Мохамеда Беннуны (Марокко) и Патрика Липтона Робинсона (Ямайка).

По итогам голосования в Совет Безопасности ООН в состав международного суда избрались Сара Халл Кливленд (США), Хилари Чарлзуорт (Австралия), Богдан Ауреску (Румыния), Тлади Дире (ЮАР) и Хуан Робледо (Мексика)

Все эти кандидаты получили необходимое число голосов в Генассамблее ООН.

До этого Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия прекратила работу над проектом заявления председателя Совета Безопасности ООН по расследованию подрыва «Северных потоков».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».