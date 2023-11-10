Немецкий бизнесмен раскритиковал власти Украины после шутки Зеленского про собак

Граждане Украины расплачиваются жизнью из-за некомпетентности своих властей. Так написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Бизнесмен ответил на шутку Владимира Зеленского, который во время конференции Reuters Next в Нью-Йорке заявил, что собаки справились бы с ролью правителей мира лучше людей, поскольку последних он не понимает.

«Тут он прав. Если бы Украиной не управляли «сумасшедшие люди», сотни тысяч украинцев были бы живы», — подчеркнул предприниматель.

На той же пресс-конференции Зеленский заявил, что народ боится республиканских политиков США, которые призывают отказаться от поддержки Украины. При этом украинский лидер дал понять, что Киев продолжит вести боевые действия даже без участия Штатов.

До этого Зеленский говорил, что Украина намерена продолжить свое наступление в зоне СВО в текущем и 2024 годах, и у ВСУ даже намечены конкретные цели, города и направления.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.