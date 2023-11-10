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Эксперт спрогнозировал продвижение вступления Украины в ЕС в любом случае

Эксперт Хангук заявил, что ЕС будет продвигать вступление Украины в союз

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Yves Herman/Reuters

Несмотря на то, что Украина не соответствует критериям для вступления в Евросоюз, ЕС все равно будет пытаться привлечь Киев к переговорам, чтобы как можно скорее завершить конфликт с Россией. Однако внутриполитическая обстановка на Украине, вероятно, не позволит этому произойти до марта следующего года, заявил заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун в интервью РИА Новости.

По его мнению, несмотря на конфликты между главой Украины Владимиром Зеленским и военными, Киев в целом сейчас напоминает «разогнавшийся поезд, который сложно быстро остановить». Однако, по мнению Чже Сун Хуна, ЕС будет продолжать пытаться втянуть Киев в многолетние переговоры о членстве.

Эксперт также отметил, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен ранее заявлял, что не исключает вступления Украины в Североатлантический альянс в обмен на уступку части территории России, но такой вариант точно не устроит Москву. По мнению Чже Сун Хуна, России нужны конкретные письменные договоренности в области безопасности, и Москва понимает, что Киев просто не обладает необходимым потенциалом для вступления в Евросоюз.

Эксперт также отметил, что внутриполитическая ситуация на Украине и приближающиеся президентские выборы могут затруднить переговоры с Россией до марта следующего года. В случае проведения выборов, шансы переизбрания Зеленского на данный момент выше 50%, но большинство пророссийски настроенных граждан уже уехали из страны.

Ранее сообщалось, что на Западе обсуждают отставку Зеленского в ближайшие месяцы.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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