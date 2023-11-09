Нетаньяху не согласился установить режим прекращения огня в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не согласился с предложением установить режим прекращения огня в секторе Газа сроком на пять дней в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых боевиками палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, израильский премьер категорически отверг сделку на ранних переговорах после того, как боевики ХАМАС напали на территорию Израиля 7 октября. Переговоры возобновились после начала наземной операции Израиля 27 октября, однако по данным источников The Guardian, Нетаньяху продолжает занимать жесткую позицию в отношении предложений, предполагающих прекращение огня в обмен часть заложников.

Как утверждают другие источники издания, переговоры, которые велись до наземного вторжения, касались гораздо большего числа заложников, и при этом ХАМАС предлагал освободить десятки иностранных граждан.

До этого бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет высказал мнение, что предложение США и других государств о трехдневной паузе в войне Израиля против ХАМАС сыграет в пользу палестинской группировки.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.