Президент Грузии Зурабишвили уехала за рубеж без разрешения правительства

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с визитом во Францию для участия в Парижском форуме мира, не попросив разрешения у правительства. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства, передает ТАСС.

«Нет, она (Зурабишвили. — «Газета.Ru») к нам за разрешением не обращалась», — сказала сотрудница пресс-службы, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Чиковани высказал мнение, что президент Грузии Саломе Зурабишвили пошла на неконституционный шаг, решив поехать во Францию ​​для участия в «Парижском форуме мира». По его словам, глава государства не имеет право ездить за границу без одобрения правительства.

16 октября Конституционный суд признал факт нарушения закона со стороны президента Грузии, тем самым дав зеленый свет для начала процедуры импичмента. Соответствующее решение поддержали шесть из девяти членов судебной инстанции. После этого процесс перешел в парламент. Реализация импичмента требовала поддержки не только партии власти, но и оппозиции. В итоге «Грузинской мечте» не удалось собрать нужного количества голосов для отстранения Зурабишвили.

Ранее в Грузии посоветовали президенту «помолчать» перед решением о статусе кандидата в ЕС.