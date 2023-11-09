В Госдуму внесли проект об уменьшении рабочей недели

В Государственную думу Российской Федерации внесли проект закона об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов и сокращении рабочего дня на час перед государственным праздником. Соответствующий законопроект внес член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

«Законопроектом предлагается дополнить статью 95, закрепляющей сокращенный рабочий день перед государственными праздниками», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что изменения планируется внести в части 2 статьи 91 Трудового Кодекса РФ.

До этого сообщалось, что комиссией российского правительства по законопроектной деятельности не была поддержана инициатива ЛДПР о переводе многодетных работников на четырехдневную рабочую неделю. Законопроект был подготовлен депутатами Госдумы от ЛДПР, а затем в начале августа этого года направлен в правительство России. Предлагалось дополнить российское трудовое законодательство новой нормой для работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.