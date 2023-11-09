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В Литве определили дату выборов президента, которые состоятся в будущем году

В Литве назначили дату грядущих президентских выборов в 2024 году

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Mindaugas Kulbis/Reuters

Президентские выборы в Литве пройдут 12 мая 2024 года, заявили в пресс-службе сейма (парламента) страны со ссылкой на постановление «О проведении выборов президента Литовской Республики».

Согласно информации пресс-службы, сейм поддержал инициативу спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен, которая ранее предложила эту дату.

В документе указывается, что грядущие выборы пройдут в соответствии с 80-й статьей конституции президента, согласно которой они проводятся в последнее воскресенье за ​​два месяца до конца срока полномочий действующего президента.

В июне правящая партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» предложила распустить парламент и провести досрочные выборы для «перезагрузки» политической системы после сообщений СМИ о том, что многие политики, в том числе три члена кабинета министров, получали выплаты, работая муниципальными советниками. Но парламент Литвы отклонил предложение правящей партии о досрочных выборах на фоне скандала с расходами членов правительства.

Ранее в Литве назвали возможную дату президентских выборов.

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