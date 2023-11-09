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В Австрии порекомендовали заблокировать заявку Украины на членство в Евросоюзе

Австрийская партия свободы призвала наложить вето на вступление Украины в ЕС

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Depositphotos

Австрийская партия свободы (АПС) обратилась к правительству Австрии с просьбой наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба фракции со ссылкой на лидера АПС Герберта Кикля.

«Желание принять в ЕС страну, находящуюся в разгаре боестолкновений, — это акт политического безумия», — утверждает Кикль.

По его мнению, включение Украины в евросодружество может спровоцировать втягивание Австрии в вооруженный конфликт.

«Поэтому федеральное правительство должно наложить вето на эти безответственные планы», — полагает политик.

Согласно его информации, соответствующая инициатива скоро будет внесена в австрийский парламент.

До этого журналист польской газеты Rzeczpospolita Енджей Белецкий заявил, что Европейский союз может ограничить право вето для стран — членов сообщества, чтобы новые государства, в том числе Украина, могли стать членом объединения. В Германии тоже усомнились в готовности Украины к переговорам о вступлении в Евросоюз. О несоответствии критериям для вступления в ЕС также заявили в венгерском правительстве.

Ранее в Киеве дали прогноз по срокам вступления Украины в ЕС.

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