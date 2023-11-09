В Австрии порекомендовали заблокировать заявку Украины на членство в Евросоюзе

Австрийская партия свободы (АПС) обратилась к правительству Австрии с просьбой наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба фракции со ссылкой на лидера АПС Герберта Кикля.
«Желание принять в ЕС страну, находящуюся в разгаре боестолкновений, — это акт политического безумия», — утверждает Кикль.
По его мнению, включение Украины в евросодружество может спровоцировать втягивание Австрии в вооруженный конфликт.
«Поэтому федеральное правительство должно наложить вето на эти безответственные планы», — полагает политик.
Согласно его информации, соответствующая инициатива скоро будет внесена в австрийский парламент.
До этого журналист польской газеты Rzeczpospolita Енджей Белецкий заявил, что Европейский союз может ограничить право вето для стран — членов сообщества, чтобы новые государства, в том числе Украина, могли стать членом объединения. В Германии тоже усомнились в готовности Украины к переговорам о вступлении в Евросоюз. О несоответствии критериям для вступления в ЕС также заявили в венгерском правительстве.
Ранее в Киеве дали прогноз по срокам вступления Украины в ЕС.