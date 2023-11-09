Матвиенко объяснила свои слова о создании министерства счастья

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не призывала к созданию в России министерства счастья всерьез, передает РИА Новости. По ее словам, она лишь пошутила, чего не поняли журналисты.

«Послушайте, я пошутила. Я поняла, что у журналистов и у сайтов плохо с чувством юмора», — пояснила Матвиенко.

Она добавила, что в целом идея о министерстве счастья кажется ей хорошей. Однако, Матвиенко подчеркнула, что это была метафора.

Слова о министерстве счастья Матвиенко произнесла во время форума «Знание. Первые» 6 ноября. Она отметила, что якобы мечтает о таком ведомстве, но немногие поддерживают ее предложение. Матвиенко подчеркивала, что министерство счастья могло бы рассматривать решения и инициативы на возможность сделать россиян более счастливыми.

Ранее в Госдуме назвали идею о создании министерства счастья «задумкой не для этой эпохи».