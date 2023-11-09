Эксперты оценили шансы Украины вступить в ЕС в ближайшей перспективе

Если Евросоюз примет положительное решение о присоединении Украины, то на него не повлияют никакие формальные условия. В том числе препятствием не станут территориальные конфликты, считает политтехнолог Анна Богачева. При этом самим европейцам такая перспектива не нравится, так как Украина — это «серьезная нагрузка на европейского гражданина», отметила эксперт в беседе с телеканалом «360».

По мнению Богачевой, тема вступления Украины в ЕС снова стала громко обсуждаться на фоне возможных выборов президента Украины. Так как она «отлично продается», то большинство кандидатов будут использовать как основной нарратив.

Однако на решение о вступлении в ЕС громкие заявления не влияют, добавила политтехнолог.

«Сейчас Украина и так серьезная нагрузка на европейского гражданина, — пояснила она. — Ведущие актеры понимают, что никаких бонусов вступление нашего соседа в ЕС для Европы не принесет. Думаю, происходит серьезная переоценка рисков с учетом затянувшегося конфликта между Украиной и Россией».

В случае положительного решения не станет преградой вступления в ЕС для Украины даже наболевшая тема коррупции, считает Богачева. По ее словам, западным странам проще «закрыть глаза» на это, так как для искоренения коррупции нужна полная перестройка системы.

Напомним, накануне Еврокомиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Потенциальным членам союза выдвинули условия, в том числе от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств.

Экс-премьер Украины Николай Азаров после этих сообщений заявил, что Украина не соответствует критериям для вступления в ЕС, в том числе — из-за экономического упадка, затянувшегося военного конфликта и нарушения фундаментальных прав и свобод.