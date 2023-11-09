Обозреватель назвала причину обращения Зеленского к Трампу

Обращение Владимира Зелинского к бывшему президенту США Дональду Трампы можно сравнить с отчаянием. Об этом сообщила обозреватель The American Thinker Оливия Мюррей.

5 ноября Зеленский пригласил Трампа на Украину, чтобы оспорить его давнее заявление о способности «разрешить конфликт за 24 часа». Однако Трамп отказался от предложения. Мюррей считает, что украинский глава решил связаться с Трампом из-за осознания, что его ждет «неминуемая катастрофа».

«Он похож на неистового наркомана, жаждущего очередной дозы наркотиков и обещающего погасить кредит, если только у него будут деньги», — отметила обозреватель.

Она добавила, что Зеленский начинает скрыто угрожать Западу, если Украине не будут давать больше финансовой помощи.

8 ноября правительство Словакии во главе с Робертом Фицо заблокировало выделение Украине более €40 млн на военные нужды, преимущественно на боеприпасы. Пакет должен был стать 14-м со стороны государства с начала украинского конфликта. Всего республика успела отправить Киеву снарядов, техники и оружия на €671 млн.

Ранее Зеленскому предрекли потерю союзников на Западе из-за решения по выборам.