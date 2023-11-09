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В США заявили о разногласиях советников Байдена из-за Украины

RS: среди советников Белого дома мог возникнуть раскол из-за ситуации на Украине

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Leah Millis/Reuters

Почетный профессор Колледжа Колорадо Дэвид Хендриксон заявил, что среди советников главы Белого дома Джо Байдена мог возникнуть раскол по ситуации на Украине.
Об этом он сообщил в статье для американского журнала Responsible Statecraft.

«В связи с почти полным провалом украинского летнего контрнаступления администрация оказалась в ступоре», — утверждается в публикации.

По словам Хендриксона, Соединенные Штаты могут изменить свой подход к отношениям с союзниками.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США пока не готовы окончательно подтвердить встречу президента страны Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Сан-Франциско с 15 по 17 ноября.

8 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас со стороны Китая и Соединенных Штатов идет работа над встречей Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско.

Ранее в США заявили о страхе Байдена из-за возможной неэффективности ATACMS на Украине.

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