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Журналист Снайдер заявил, что скоро Зеленского заставят пойти на переговоры с Россией

Responsible Statecraft: давление на Зеленского заставит его пойти на переговоры

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Yves Herman/Reuters

Обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер выразил мнение, что скоро президента Украины Владимира Зеленского вынудят пойти на мирные переговоры с Россией.

Журналист считает, что Зеленский столкнулся с давлением как внутри страны, так и извне. Растущее давление на Украине идет от политического и военного руководства, а внешнее воздействие оказывают ближайшие союзники Киева.

По словам Снайдера, уже через пару месяцев усиливающееся внутреннее и внешнее давление на Зеленского заставить его перейти к дипломатическим методам урегулирования конфликта с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции некоторых членов Республиканской партии США пугают украинцев. По его мнению, если позиция в конгрессе или Белом доме изменится, то поменяется и внешняя политика.

8 ноября Зеленский призвал США предоставить Украине доступ к военным технологиям.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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