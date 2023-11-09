Журналист Снайдер заявил, что скоро Зеленского заставят пойти на переговоры с Россией

Обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер выразил мнение, что скоро президента Украины Владимира Зеленского вынудят пойти на мирные переговоры с Россией.

Журналист считает, что Зеленский столкнулся с давлением как внутри страны, так и извне. Растущее давление на Украине идет от политического и военного руководства, а внешнее воздействие оказывают ближайшие союзники Киева.

По словам Снайдера, уже через пару месяцев усиливающееся внутреннее и внешнее давление на Зеленского заставить его перейти к дипломатическим методам урегулирования конфликта с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции некоторых членов Республиканской партии США пугают украинцев. По его мнению, если позиция в конгрессе или Белом доме изменится, то поменяется и внешняя политика.

8 ноября Зеленский призвал США предоставить Украине доступ к военным технологиям.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.