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Медведев рассказал о ролях Украины и Молдавии в случае принятия в состав ЕС

Медведев: Украина и Молдавия в составе Евросоюза будут на «прямом кормлении»

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Алексей Никольский/РИА Новости

Украина и Молдавия в случае принятия в состав Евросоюза на протяжении десятков лет будут находиться на «прямом кормлении» у крупных государств объединения. Такими соображениями поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«(Украина и Молдавия), став микрочленами Евросоюза, на десятилетия перейдут на прямое кормление <...> евротолстяков», — утверждает политик.

Медведев полагает, что если вышеуказанные государства будут приняты в Европейский союз, страны Прибалтики (Латвия, Эстония, Литва) и Болгария будут обречены на сокращение расходов и экономию денежных средств.

«Все эти болгары с прибалтами и прочий второсортный сброд затянет потуже пояса», — подытожил он.

До этого Медведев говорил, что политики из стран ЕС не исключают вступления Украины в региональное содружество к 2030 году. Сам политик назвал шансы Украины на вступление в Евросоюз «призрачными».

Ранее Медведев вспомнил слова Черномырдина о членстве Украины в ЕС.

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