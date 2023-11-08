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В Египте сообщили, что Израиль согласился заключить гуманитарное перемирие в секторе Газа

Asharq: соглашение о гумперемирии в Газе могут заключить в ближайшее время

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Hatem Moussa/AP

В ближайшее время договоренность о гуманитарном перемирии в секторе Газа может быть достигнута. Об этом сообщает телеканал Asharq, ссылаясь на источник в службах безопасности Египта.

По его данным, власти Израиля согласились на временное прекращение боевых действий в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Гуманитарную паузу также используют для того, чтобы доставить помощь жителям палестинского анклава.

До этого придерживающийся ультраправых взглядов министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что до освобождения заложников Израиль должен отправлять в сектор Газа не гуманитарную помощь, а только «сотни тонн взрывчатки военно-воздушных сил».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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