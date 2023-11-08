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В Госдуме заявили, что на членстве Украины в Евросоюзе поставлен крест

Депутат Госдумы Шеремет: на планах Украины вступить в ЕC поставлен крест

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Global Look Press

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что на планах Украины стать членом Европейского союза поставлен крест, передает РИА Новости.

Он считает, что у этой страны отсутствуют шансы и перспективы вступления в ЕС.

«На этом поставлен крест. Ближайшие союзники, которые еще недавно так ее оголтело поддерживали, сейчас четко дают понять, что не хотят видеть Украину, которая оказалась у разбитого корыта. Она им там не нужна», — сказал парламентарий.

По его словам, страны Запада использовали Украину, купив мечтой о беззаботной и сытой европейской жизни, в попытке ослабить и пошатнуть стабильность в России.

Как указал Шеремет, у западных государств ничего не вышло. Он отметил, что Российская Федерация «выстояла» и продемонстрировала «идейным противникам, что способна держать удар и бить в ответ».

«А вот украинский народ стал жертвой продажной политики своих псевдоэлит», — добавил депутат.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС.

Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии – продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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