Алиев заявил, что Азербайджану не нужна новая война с Арменией

Азербайджану не нужна новая война с Арменией, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

«Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство, указали врагу на его место», — сказал он.

8 ноября мероприятия в честь третьей годовщины окончания азербайджано-армянского конфликта прошли в столице Нагорного Карабаха — городе Ханкенди (ранее — Степанакерт). В ходе парада состоялся смотр войск, в котором принял участие Алиев.

До этого глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявлял, что восстановление суверенитета Азербайджана открывает новые возможности для мира с Арменией. По его словам, в настоящее время есть особый шанс на заключение договоренностей.

Ранее Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха в здании бывшей администрации республики.