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Глава Еврокомиссии назвала условия для вступления Украины в ЕС

Урсула фон дер Ляйен: вступление Украины в ЕС зависит от реформ и заслуг

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в Европейский союз будут зависеть от реформ и «заслуг». Об этом пишет РИА Новости.

«Как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно», — заключила фон дер Ляйен.

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий сообщал, что Украина в полной мере выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ.

Однако замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Киев может не мечтать вступить в Евросоюз без эксгумации останков поляков на территории Украины, павших во время Волынской рези.

До этого экс-министр иностранных дел Польши и депутат Европейского парламента (ЕП) Анна Фотига говорила, что расширение Европейского союза остается ключевым инструментом для достижения стабильности на континенте.

Ранее депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой призывают начать процесс интеграции Украины в НАТО после завершения конфликта.

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