В офисе президента Украины оценили сообщения о расколе между Зеленским и Залужным

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что раскола между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим вооруженными силами страны Валерием Залужным нет. Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1».

«Я не вижу каких-то признаков того, что в военно-политическом руководстве сегодня есть какие-то другие позиции», — отметил Ермак.

Он подчеркнул, что единая позиция украинского руководства заключается в вере в успех украинской армии.

До этого депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев сообщил, что министр обороны Украины планирует уволить главкома ВСУ Залужного. Он сослался на «надежный источник», но предположил, что информация о возможной отставке может быть «элементом давления и шантажа». Через несколько минут парламентарий опроверг собственное заявление и удалил пост. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что Залужный по популярности опережает Зеленского. По его словам, глава государства с удовольствием отправил бы главкома ВСУ в отставку, но не имеет достаточно ресурсов для этого.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров ранее назвал сообщения об отставке Залужного «вбросом и попыткой расколоть общество».