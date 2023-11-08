В Бельгии призвали ввести санкции против Израиля из-за событий в Газе

Заместитель премьер-министра Бельгии Петра Де Суттер призвала ввести санкции против Израиля из-за действий еврейского государства на территории сектора Газа, передает газета De Standaard.

По ее словам, нельзя спокойно смотреть на страдания детей в Газе.

Она призвала к приостановке соглашения об ассоциации Европейского союза (ЕС) и Израиля, а также к полному запрету на импорт продукции с оккупированных палестинских территорий.

Петра Де Суттер подчеркнула, что необходимо расследовать атаки на больницы и лагеря беженцев на территории анклава со стороны ЦАХАЛ. Кроме того, считает политик, следует запретить въезд в Бельгию израильтянам, виновным в военных преступлениях.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».