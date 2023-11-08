Политолог раскрыл цель визита Блинкена в Анкару

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv рассказал, о чем могли договариваться за закрытыми дверями госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Хакан Фидан. По мнению эксперта, Блинкен делает неблагодарную, но очень нужную США работу: удерживает противостояние на Ближнем Востоке в рамках локальной войны.

«Это тот случай, когда надо отметить: наши враги отнюдь не идиоты, среди них есть профессионалы и они знают, чего хотят», — указал Перла.

США, по его словам, пытаются спасти Израиль от войны со всем арабским миром. Для этого они, с одной стороны, демонстрируют силу, но с другой, делают вид, что идут на уступки, в том числе и на такие, которые Израилю не нравятся, резюмировал политолог.

В ходе встречи с Блинкеном Фидан заявил, что власти Турции не согласны с разделением сектора Газа на две части. Анкара, по его словам, также против перемещения жителей Газы и выступает за немедленное прекращение огня.

7 ноября МИД Турции указал США на создание проблем из-за позиции по Газе. Кроме того, Блинкен во время визита в Анкару попытался при приветствии обнять Фидана, но тот сделал шаг назад. Турецкая газета Daily Sabah посчитала, что этот момент стал шоком для госсекретаря США.

Ранее Израиль назвал условие для гуманитарной паузы в Газе.