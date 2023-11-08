Палата представителей США вынесла порицание конгрессвумен за критику Израиля

Палата представителей конгресса США проголосовала за вынесение порицания конгрессвумен — демократу от штата Мичиган Рашиде Тлаиб, которая регулярно выступала с критикой действий Израиля в секторе Газа и политики Вашингтона в регионе. Об этом сообщает The Hill.

Голосование по вопросу меры воздействия в отношении конгрессвумен прошло с результатом 234-188-4 в пользу дисциплинарного высказывания.

Как следует из текста, голосование стало кульминацией недельных усилий республиканцев наказать Тлаиб — единственную американку палестинского происхождения, работающую в Конгрессе, — за комментарии, критикующие Израиль, которые вызвали осуждение обеих партий.

Ранее Рашида Тлаиб раскритиковала президента США Джо Байдена за политику, проводимую Вашингтоном на Ближнем Востоке. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она опубликовала публикацию с видеозаписью, где призвала главу государства поддержать прекращение огня в секторе Газа.

До этого Рашида Тлаиб усомнилась в непричастности Израиля к удару по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, призвав к независимому расследованию со стороны ООН. По ее словам, правительства США и Израиля имеют «давнюю историю» введения общественности в заблуждение относительно войн и военных преступлений.

Ранее конгрессвумен США окрестили террористом за поддержку Палестины.