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Чиновник из США сообщил, что Байден и Си проведут переговоры в Сан-Франциско

Kyodo: президент США Байден и председатель Китая Си встретятся на саммите АТЭС

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Carolyn Kaster/AP

Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин проведут переговоры в Сан-Франциско, на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. По данным агентства Kyodo, которое ссылается на американского чиновника, это произойдет 15 ноября.

Источник агентства заявил, что в данный момент происходят последние обсуждения форматов и деталей встречи Байдена и Си. В последний раз председатель Китая приезжал в США в 2017 году, а последняя встреча с американским президентом у Си произошла в прошлом году, на Бали, в ходе саммита G20.

Кроме первых лиц государства, на саммите в Сан-Франциск должны также встретиться глава американского казначейства Джанет Йеллен и вице-премьер Государственного совета КНР Хе Лифен.

До этого в Госдепартаменте США допустили, что декларации по итогам саммита АТЭС принять не удастся.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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