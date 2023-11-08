Агитация из Южной Кореи может быть предметом проблем в Северной

Отправка антипхеньянских листовок из Южной Кореи в КНДР является проявлением «психологической войны», предшествующей военным действиям, и может привести к возникновению на Корейском полуострове реального конфликта, подобного тем, что идут на Ближнем Востоке или в Европе. Об этом говорится в статье обозревателя Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Ким Юн Ми.

В публикации отмечается, что отмена законодательного запрета в Южной Корее на отправку в Северную Корею агитационных материалов — запланированная уловка. Если раньше Сеул прикрывался своими приспешниками, которые действовали несмотря на закон, то сейчас правительство Южной Кореи готово открыто поддержать разбрасывание листовок, как будто ведет «военную операцию», утверждает обозреватель.

По словам Ким Юн Ми, «психологическая война» является наступательным действием в преддверии войны. Ситуация может послужить «стимулятором конца» Республики Корея, считает он.

До этого стало известно, что трехсторонний военный альянс Вашингтона, Токио и Сеула лишь обострит противостояние на Корейском полуострове, приблизив третью мировую войну.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.