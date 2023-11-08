Несколько сотен человек провели в центре Праги акцию в поддержку Израиля

Около 200-300 сторонников Израиля, в основном, иностранцев, провели вечером во вторник акцию памяти на Вацлавской площади в центре Праги, чтобы отметить месяц со дня атаки боевиков ХАМАС на еврейское государство, сообщило Чешское ТВ.

В телерепортаже подчеркнули, что никто не пришел на акцию с пустыми руками, у людей были зажженные свечи в память о событиях 7 октября, флаги Израиля, фотографии заложников, удерживаемых ХАМАС, а также различные лозунги.

В середине, среди собравшихся, небольшим кругом, как бы обрамляя собой лежащий на земле флаг Израиля, расположились 20 человек, у которых были завязаны глаза и связаны руки. Перед каждым из них лежал плакат с надписью на чешском и английском языках «Похищен» и изображениями людей, используемых движением ХАМАС в качестве заложников.

Вся акция прошла в тишине, примерно через час после ее начала участники покинули Вацлавскую площадь. По данным ТВ, присутствовавшие на акции представители правопорядка не зафиксировали никаких инцидентов. > Sam: После операции в Газе Израиль оставит там силы безопасности — советник Нетаньяху

Старший советник главы правительства Израиля Марк Регев до того заявил, что израильские силы безопасности и после завершения операции против группировки ХАМАС останутся в секторе Газа. Об этом чиновник заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

По словам Регева, после победы Израиля над ХАМАС нужно не допустить возрождения террористических организаций. Не имеет смысла сначала разгромить террористов, а потом позволить им вновь появиться. Поэтому силы безопасности Израиля должны остаться в секторе Газа.

При этом Регев подчеркнул, что присутствие сил безопасности в анклаве вовсе не означает его оккупации и прямого управления.

Прежде президент США Джо Байден сообщил журналистам, что в ходе телефонного разговора 6 ноября просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявить гуманитарную паузу в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.