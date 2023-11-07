Вид Блинкена в Ираке сочли позорным

Госсекретарь США Энтони Блинкен надел бронежилет во время визита в Ирак, что является настоящим позором. С таким заявлением выступил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.

«Это настоящий позор, что наш госсекретарь при любых обстоятельствах будет подвергаться угрозе в любой точке мира»,

— написал экс-советник Пентагона.

6 ноября в США высказались о возможности конфликта с Ираном. По словам Блинкена, что Вашингтон не стремится к конфликту с Тегераном, однако намерен защищать граждан США на Ближнем Востоке от действий проиранских формирований.

Накануне в Британии охарактеризовали как провал поездку Блинкена на Ближний Восток. По мнению обозревателя телеканала Sky News Доминика Уэгхорна,

представитель Вашингтона мог иметь три цели во время своего зарубежного турне. Важнейшей из них является введение «гуманитарной паузы» в секторе Газа, ради чего шеф американской дипломатии отправился в Израиль.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.