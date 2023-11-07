Глава Дагестана ответил на обвинения в оскорблении жителей республики

Глава Дагестана Сергей Меликов ответил на обвинения в оскорблении жителей республики. Видеозапись с его заявлением опубликовала пресс-служба главы региона в Telegram.

«Меликов никогда не оскорбит ни свой, ни чужой народ. Меликов за этот народ потерял своих близких, – подчеркнул он.

До этого Меликов похвалил дагестанцев за то, что они «не повелись» и проявили мудрость.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.