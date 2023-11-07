Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили о возможном военном перевороте на Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский может спровоцировать переворот на Украине

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Действия главы Украины Владимира Зеленского могут спровоцировать военный переворот. Об этом заявил экс-сотрудник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

»Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военнослужащих. Я считаю, что это путь к перевороту», — сказал он.

Джонсон считает, что на Украине понимают, что больше не находятся в центре внимания Соединенных Штатов. При этом он обратил внимание, что Зеленский оторван от реальности, отрицая тяжелое положение на фронте.

7 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что представителей органов власти и командования Вооруженных сил Украины предостерегли от пораженческих настроений.

В этот же день издание Asia Times сообщало, что украинский глава государства Владимир Зеленский сейчас может находиться «в состоянии войны» со своими генералами.

До этого Джонсон говорил, что образ Зеленского напоминает лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера из фильма «Бункер».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий