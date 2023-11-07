В США заявили о возможном военном перевороте на Украине

Действия главы Украины Владимира Зеленского могут спровоцировать военный переворот. Об этом заявил экс-сотрудник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

»Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военнослужащих. Я считаю, что это путь к перевороту», — сказал он.

Джонсон считает, что на Украине понимают, что больше не находятся в центре внимания Соединенных Штатов. При этом он обратил внимание, что Зеленский оторван от реальности, отрицая тяжелое положение на фронте.

7 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что представителей органов власти и командования Вооруженных сил Украины предостерегли от пораженческих настроений.

В этот же день издание Asia Times сообщало, что украинский глава государства Владимир Зеленский сейчас может находиться «в состоянии войны» со своими генералами.

До этого Джонсон говорил, что образ Зеленского напоминает лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера из фильма «Бункер».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.