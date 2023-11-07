В Молдавии заявили о невозможности проведения свободных выборов

Организация свободных выборов в Молдавии невозможна до тех пор, пока власть в республике принадлежит проевропейской «Партии действия и солидарности» (ПДС). На это в эфире телеканала «Россия 24» указал молдавский оппозиционер Илан Шор.

Таким образом он прокомментировал выборы в местные органы власти, которые состоялись в стране 5 ноября. Политик отметил, что при нынешнем правительстве говорить о проведении законного и демократического голосования не приходится.

«Что делать? Я думаю, что будут консультации оппозиционных партий и других сил, на которых надо принять решение, как поступать дальше», — указал молдавский политик.

Он добавил, что в настоящее время более 50% граждан страны выступают за отставку действующего президента Майи Санду.

19 июня Конституционный суд Молдавии признал антиконституционной оппозиционную партию «Шор», запретив ее деятельность на территории государства. Тем не менее члены данного политического объединения смогли сохранить свои места в парламенте, получив статус «независимых депутатов».

Запрос о признании партии «Шор» антиконституционной был направлен правительством республики еще в начале мая 2023 года. До этого лидера политического объединения Илана Шора заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее в ОБСЕ обвинили молдавские власти во вмешательстве в выборы.