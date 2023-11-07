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Политолог допустил причастность спецслужб Украины к гибели помощника Залужного

Политолог Корнилов: спецслужбы Украины причастны к гибели помощника Залужного

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Efrem Lukatsky/AP

Украинские спецслужбы могут быть причастны к гибели помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадия Частякова. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил политолог Владимир Корнилов. Он обратил внимание, что противостояние украинского лидера Владимира Зеленского и главкома ВСУ приобрело открытый характер.

«Судя по тому, что внутриполитическая борьба на Украине начинает приобретать открытый характер, угроза для Залужного со стороны Зеленского реально существует, равно как и наоборот. История знает немало примеров, когда руководителей государств свергали представители армии», — подчеркнул Корнилов.

По его словам, Зеленский осознает, что США выдали ему черную метку, и всеми силами пытается удержаться у власти.

Частяков погиб накануне от взрыва гранаты, а его сын был госпитализирован в тяжелом состоянии. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что боеприпас помощнику главкома ВСУ подарил коллега.

В Киеве назвали взрыв несчастным случаем. Советник МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что боеприпас был подарком. Человека, который преподнес презент, опросили силовики. В коробке была бутылка алкоголя и шесть гранат.

Ранее в России прокомментировали отказ Зеленского проводить выборы в 2024 году.

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