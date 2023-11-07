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Зеленский внес изменения в состав Ставки Верхового главнокомандующего Украины

Нового главу Сил спецопераций ВСУ добавили в состав Ставки главнокомандующего

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав Ставки Верховного главнокомандующего. Документ опубликован на официальном сайте офиса главы государства.

В частности, лидер страны добавил в состав высшего органа управления войсками нового командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту должность занял Сергей Липанчук.

При этом его предшественника — Виктора Хоренко — из состава Ставки Верховного главнокомандующего пока не исключили. Как говорил сам Зеленский, теперь уволенный генерал-майор будет выполнять задачи в рамках работы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

3 ноября украинский президент подписал указ о снятии Виктора Хоренко с должности командующего Силами специальных операций ВСУ. Он занимал этот пост с июня 2022 года.

Другим указом Владимир Зеленский назначил на данную должность Сергея Липанчука. Оба документа были размещены на официальном сайте главы государства.

Позже Хоренко заявил о непонимании такого решения президента. По его словам, даже сам украинский лидер не смог назвать ему конкретные причины произошедшего.

Ранее конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным перешел в открытую фазу.

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