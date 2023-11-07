Байдена окрестили самым худшим президентом США

Демократической партии необходим запасной план в преддверии выборов 2024 года, поскольку действующий президент США Джо Байден вряд ли сможет победить, считает ведущий Fox News Шон Хэннити. В эфире телеканала он отметил, что, судя по последним опросам, все шансы на победу имеет бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

«Новый опрос ABC News показал, что 76% американцев теперь считают, что страна движется в неправильном направлении при Байдене <…> если эти цифры сохранятся, Байден не просто проиграет [на выборах 2024 года]. Его бы вышибло вон», — пояснил Хэннити.

Он добавил, что внутри Демократической партии начинают появляться призывы к отставке Байдена. Хэннити подчеркнул, что все больше демократов выступают за передачу эстафеты на выборах более молодому кандидату.

«Байден — несостоявшийся президент, который не справляется с этой работой <…> Он слаб, он хрупок, и мы все знаем, что у него когнитивный бардак. Как с точки зрения компетентности, так и с точки зрения результатов, Байден — самый худший президент в современную эпоху», — заключил телеведущий.

Ранее Трамп опередил Байдена в рейтинге в ключевых штатах США.