В Малайзии сравнили ситуацию с ХАМАС с историей Нельсона Манделы

Информация по палестинской группировке ХАМАС не должна подаваться в медиапространстве как данные о действиях боевиков, считает премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, передает New Straits Times. По его словам, СМИ должны понимать проблемы палестинцев и признавать их права на земли.

«Средства массовой информации и страна [не должны рассматривать ХАМАС как боевиков]. Африканский национальный конгресс также был обвинен в терроризме, но Абдул Рахман [первый премьер-министр Малайзии] оказал свою поддержку, и она продолжалась. Лидеры до меня не признали заявление, сделанное Западом, что [экс-президент ЮАР] Нельсон Мандела был главой террористов», — отметил Ибрагим.

Он добавил, что в текущей ситуации в Малайзии должна быть осведомленность, в том числе о палестинском народе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Газе рассказали, сколько людей покинули свои дома из-за атак Израиля.