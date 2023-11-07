Критикующая помощь Украине партия набирает силу в Румынии

В Румынии набирает популярность крайне правая партия «Альянс за объединение румын» (AUR), пишет Financial Times. По информации издания, политическая сила по факту стала ключевым оппозиционным движением страны, в том числе за счет поддержки антиукраинских нарративов.

«AUR, что в переводе с румынского означает «золото», извлекла выгоду из растущих антиукраинских настроений, пропагандируя дезинформацию и ложь, чтобы удвоить свою поддержку среди избирателей после выборов 2019 года примерно до 20% — сразу за правящими социал-демократами», — говорится в тексте.

Как отмечает FT, AUR выступает против продолжения поддержки Киева, указывая на то, что румыны не имеют никакого отношения к конфликту на Украине. Кроме того, партия выступает за пересмотр отношений с США и Евросоюзом с учетом интересов Румынии.

«Румынские ультраправые сравнивают себя с правящими партиями Венгрии и Италии и крупными оппозиционными партиями Испании и Франции. Как и его коллеги — европейские ультраправые лидеры, 37-летний [сопредседатель партии Джордже] Симион утверждает, что его страна эксплуатируется Западом и что любые несогласные голоса «автоматически рассматриваются как пророссийские», — подчеркивается в материале.

При этом подъем популярность AUR в Румынии наблюдается в преддверии парламентских выборов, которые должны состоятся в 2024 году. Согласно опросам FT, на первом месте в рейтинге политических сил Румынии пока правящие социал-демократы с 30,1% поддержки, вторая строчка за «Альянсом за объединение румын» — 20,2%. Замыкает тройку лидеров, входящая в правительство, Национальная либеральная партия с 19,7%. На четвертой строчке оппозиционный Союз за спасение Румынии — 11%.

Ранее Украина потеряла поддержку двух европейских союзников.