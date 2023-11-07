Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Критикующая помощь Украине партия набирает силу в Румынии

FT: антиукраинская партия набирает популярность в Румынии в преддверии выборов

close
100%
Global Look Press

В Румынии набирает популярность крайне правая партия «Альянс за объединение румын» (AUR), пишет Financial Times. По информации издания, политическая сила по факту стала ключевым оппозиционным движением страны, в том числе за счет поддержки антиукраинских нарративов.

«AUR, что в переводе с румынского означает «золото», извлекла выгоду из растущих антиукраинских настроений, пропагандируя дезинформацию и ложь, чтобы удвоить свою поддержку среди избирателей после выборов 2019 года примерно до 20% — сразу за правящими социал-демократами», — говорится в тексте.

Как отмечает FT, AUR выступает против продолжения поддержки Киева, указывая на то, что румыны не имеют никакого отношения к конфликту на Украине. Кроме того, партия выступает за пересмотр отношений с США и Евросоюзом с учетом интересов Румынии.

«Румынские ультраправые сравнивают себя с правящими партиями Венгрии и Италии и крупными оппозиционными партиями Испании и Франции. Как и его коллеги — европейские ультраправые лидеры, 37-летний [сопредседатель партии Джордже] Симион утверждает, что его страна эксплуатируется Западом и что любые несогласные голоса «автоматически рассматриваются как пророссийские», — подчеркивается в материале.

При этом подъем популярность AUR в Румынии наблюдается в преддверии парламентских выборов, которые должны состоятся в 2024 году. Согласно опросам FT, на первом месте в рейтинге политических сил Румынии пока правящие социал-демократы с 30,1% поддержки, вторая строчка за «Альянсом за объединение румын» — 20,2%. Замыкает тройку лидеров, входящая в правительство, Национальная либеральная партия с 19,7%. На четвертой строчке оппозиционный Союз за спасение Румынии — 11%.

Ранее Украина потеряла поддержку двух европейских союзников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий