Президент Украины Владимир Зеленский склонен к организации преследований оппонентов и зачистке политического поля вокруг себя любыми методами. Об этом в интервью газете «Известия» сказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Зеленский склонен к организации преследований оппонентов и зачистке политического поля вокруг себя любыми методами. Могут появиться и новые», — сказал Мирошник.

Посол отметил, что перепалка внутри украинского «паблика» связана с ростом ожидания внутренних трансформаций, которые, однако, могут вылиться в очередную «охоту на ведьм» и волну репрессий.

11 июля президент Зеленский заявил, что командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ отстранен из-за удара ВС РФ по украинским военным во время торжественного построения.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.