Официальные лица США и Украины обменялись взаимными обвинениями из-за неудач ВСУ на поле боя. Об этом в своей статье написал обозреватель газеты The Washington Post (WP) Макс Бут.

«За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы в частном порядке ворчат, что украинцы плохо справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО», — заявил журналист.

По его словам, в свою очередь, украинцы «жалуются», что Запад не передал ВСУ достаточного количества оружия для прорыва российских укреплений и что многие из полученных Украиной вооружений находятся в плохом рабочем состоянии.

«Украине не хватает оборудования для разминирования и бронетехники и, что более важно, достаточной авиационной мощи», — добавил Бут.

30 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины с начала лета нынешнего года потеряли свыше 90 тысяч военных, около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом, как отметил он, ВСУ так и не достигли никаких значимых успехов на фронте.

До этого бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что контрнаступление Украины не достигло серьезных результатов, на которые рассчитывали в США.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.