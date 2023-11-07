Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США сообщили о закулисной перепалке между украинцами и американцами

WP: американцы и украинцы обменялись обвинениями из-за неудач ВСУ на поле боя

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Официальные лица США и Украины обменялись взаимными обвинениями из-за неудач ВСУ на поле боя. Об этом в своей статье написал обозреватель газеты The Washington Post (WP) Макс Бут.

«За кулисами украинские и американские официальные лица часто указывают друг на друга пальцем. Американцы в частном порядке ворчат, что украинцы плохо справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО», — заявил журналист.

По его словам, в свою очередь, украинцы «жалуются», что Запад не передал ВСУ достаточного количества оружия для прорыва российских укреплений и что многие из полученных Украиной вооружений находятся в плохом рабочем состоянии.

«Украине не хватает оборудования для разминирования и бронетехники и, что более важно, достаточной авиационной мощи», — добавил Бут.

30 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины с начала лета нынешнего года потеряли свыше 90 тысяч военных, около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом, как отметил он, ВСУ так и не достигли никаких значимых успехов на фронте.

До этого бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что контрнаступление Украины не достигло серьезных результатов, на которые рассчитывали в США.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий