Блинкен назвал продуктивными переговоры в Турции

Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Анкаре касательно ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN Türk.

«У нас состоялись длительные и продуктивные переговоры. Мы обсудили кризис в Газе и то, что можно сделать для предотвращения эскалации конфликта», — сказал Блинкен.

Он отметил, что стороны обсудили также вопросы того, что можно сделать для установления мира на Ближнем Востоке.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон продолжает усилия по обеспечению гуманитарного прекращения огня в Газе.

До этого в Турции обратили внимание, что Блинкена нестандартно встречали в Анкаре. Среди тех, кто встречал государственного секретаря США Энтони Блинкена в Анкаре, не было высокопоставленных чиновников. Примечательно также, что перрон не был освещен. Американский госсекретарь прибыл в турецкую столицу в ночь на 6 ноября. Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что в аэропорту посол США в Анкаре Джеффри Флейк встретил Блинкена, засунув руку в карман.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.