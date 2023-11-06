ЮАР отзывает своих дипломатов из Израиля

Власти ЮАР собираются отозвать всех своих дипломатов с территории еврейского государства на фоне нового витка палестино-израильского конфликта, заявил министр в канцелярии президента африканской республики Кумбудзо Нтшавени, передает ТАСС. По его словам, действия Израиля в отношении сектора Газа разочаровали руководство страны.

«Правительство ЮАР приняло решение отозвать всех своих дипломатов из Тель-Авива для консультаций. ЮАР разочарована продолжающимися бомбардировками Израилем школ и клиник в секторе Газа и закрытием гуманитарных коридоров. Кабинет министров также отметил продолжающиеся пренебрежительные высказывания посла Израиля в ЮАР о тех, кто выступает против зверств и геноцида со стороны израильского правительства», — отметил Нтшавени.

Он добавил, что ЮАР поднимет вопрос о высказываниях посла Израиля в стране по дипканалам. Нтшавени подчеркнул, что его позиция рассматривается как все более неустойчивая.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Иран назвал США соучастником преступлений Израиля.