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В США заявили, что Венгрии не место в Евросоюзе

Пелоси: Венгрии не место в ЕС из-за позиции по Украине

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Global Look Press

Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Венгрии не место в Евросоюзе из-за позиции по Украине. Об этом она рассказала в интервью газете Corriere della Sera.

«Не думаю, что Венгрии сегодня место в ЕС, но, когда страна уже член (Евросоюза. — «Газета.Ru»), сложно заставить ее выйти», — отметила Пелоси.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД страны Петер Сийярто неоднократно критиковали политику стран Запада в отношении российско-украинского конфликта.

До этого Орбан в рамках выступления на саммите Организации тюркских государств говорил, что политика европейских стран в отношении Киева, инициаторы которой хотели нанести поражение Москве путем финансирования украинских властей, оказалась провальной.

Он добавил, что страны региона надеются на победу Киева и поражение Москвы. К тому же европейские политики стремятся сменить руководство в РФ.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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