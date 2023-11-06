ОАЭ осудили слова израильского министра о применении ядерного оружия в Газе

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осудили слова министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о том, что израильские власти допускают применение ядерного оружия в секторе Газа. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД ОАЭ.

5 ноября Элияху, отвечая в эфире радиостанции Kol Berama на вопрос, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, заявил, что «это одна из возможностей».

В МИД ОАЭ подчеркнули, что заявления Элияху представляют собой нарушение международного права и подстрекательство осуществлению военных преступлений, а также вызывают серьезные опасения относительно намерения совершить «акт геноцида» в отношении населения Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.