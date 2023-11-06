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Британия планирует выдавать новые лицензии на месторождения

Великобритания намеревается выдавать новые лицензии на месторождения

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Global Look Press

В планах правительства Великобритании — ежегодно выдавать новые лицензии на освоение газовых и нефтяных месторождений. Речь идет об укреплении энергетической безопасности страны, заявил британский кабмин .

«Правительство введет обязательное ежегодное лицензирование нефти и газа, чтобы укрепить энергетическую безопасность Великобритании и снизить зависимость от импорта из-за границы», — заявили в Лондоне.

Отмечается, что о законодательстве по лицензированию будет объявлено позднее на этой неделе в речи короля Британии Карла III. Согласно правительству, по данному законодательству Переходное управление Северного моря (NSTA), которое занимается нефтегазовой промышленностью страны, должно будет ежегодно приглашать заявки на получение новых лицензий на добычу.

«Каждый ежегодный раунд лицензирования будет проводиться только в том случае, если будут пройдены ключевые тесты, подтверждающие переход страны к нулевому уровню выбросов», - заявило правительство.

До того министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман назвала протестующих против климатических изменений активистов «экоидиотами».

Только за три месяца 2023 года — с апреля по июнь — стычки с протестующими обошлись британской казне в 9 млн фунтов стерлингов. Кроме того, в мае сотрудники лондонской полиции очень часто получали вызовы, связанные с протестами активистов экологического движения Just Stop Oil. Таким образом, за месяц они потеряли часы службы эквивалентом почти в 11 тыс. смен.

Ранее экоактивисты Letzte Generation облили краской Брандербургские ворота в Берлине.

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