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На выборах мэра Софии лидирует Васил Терзиев

ЦИК: кандидат в мэры Софии от правящего блока Терзиев лидирует с 49,24% голосов

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Представитель правящей коалиции партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» (ПП-ДБ) Терзиев побеждает во втором туре выборов мэра Софии. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 15,62% протоколов к 00:30 (01:30 мск).

Терзиев набирал 49,24% голосов избирателей, его соперница Ваня Григорова, которую поддерживают оппозиционная Болгарская социалистическая партия и другие левые партии, получает 46,07%. 4,68% избирателей голосовали против всех.

На выборах мэра Пловдива лидирует Костадин Димитров (партия «Граждане за европейское развитие Болгарии», ГЕРБ), после обработки 20,66% протоколов он набирает 60,26%. В Варне, где обработано 16,51% протоколов, кандидат от ГЕРБ и действующий мэр Иван Портных (45,74%) уступает представителю ПП — ДБ Благомиру Коцеву (49,05%).

Второй тур выборов в органы местного самоуправления Болгарии прошел при низкой избирательной активности, к 16:00 (17:00 мск) в воскресенье проголосовало 26,4% избирателей, в Софии — 23,72%. В течение дня в ЦИК поступили десятки жалоб на нарушения в ходе голосования.

3 ноября МИД РФ сообщили, что Россия высылает шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве Ангела Григорова в ответ на преследование властями Болгарии с обвиняемого в шпионаже журналиста «Российской газеты» в Софии Александра Гацака.

Ранее в МИД РФ обвинили НАТО в преследовании российских журналистов.

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