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Глава Карачаева-Черкесии вручил сыну Кадырова высшую награду республики

Глава КЧР Темрезов: сын главы Чечни Адам Кадыров получил высшую награду региона

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Адам Делимханов/Telegram

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил высшую награду республики сыну Кадырова Адаму Кадырову. Церемония прошла в ходе посещения КЧР Адамом Кадыровым и депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым, сообщил в своем Telegram-канале сообщил об этом Темрезов.

«Вручил Адаму Рамзановичу высшую государственную награду республики – орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесией»», — написал Темрезов. Также чиновник поблагодарил Адама Делимханова за пример «мужественного и верного служения отечеству» под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова.

Помимо ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкессией», сын Кадырова получил орден «За заслуги перед Уммой» I степени от председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиева.

До этого глава Чечни Кадыров назвал героем всех мусульман своего избившего в СИЗО задержанного за сожжение Корана Никиту Журавеля сына Адама. Видео с избиением он выложил в своем Telegram-канале с одобрительным комментарием.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео встречи с избитым его сыном поджигателем Корана.

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