Конгрессвумен США окрестили террористом за поддержку Палестины

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила о планах внести резолюцию о порицании своей коллеги-демократа Рашиды Тлайб за ее позицию по обострению палестино-израильского конфликта, передает Fox News. По данным телеканала, представительница Демократической партии заняла пропалестинскую позицию и приняла участие в митинге с осуждением Израиля 18 октября, в ходе которого протестующие прорвались в Капитолий.

«Я вновь представляю свою резолюцию о порицании террориста Тлайба <…> [республиканцы] воспользуются своей свободой слова в Конгрессе, чтобы осудить речь, ложь и действия террориста Тлайба, которые спровоцировали незаконную оккупацию [Капитолия] 18 октября», — отметила Грин.

Она добавила, что Тлайб необходимо изгнать из нижней палаты американского парламента за отказ от поддержки друга США в лице Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США призвали не пускать в страну сторонников «уничтожения» Израиля.