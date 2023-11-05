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В Турции подтвердили дату переговоров Фидана и Блинкена

МИД Турции сообщил о переговорах Фидана и Блинкена в понедельник, 6 ноября

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Luis Barron/Global Look Press

МИД Турции сообщил о переговорах главы ведомства Хакана Фидана и Энтони Блинкена в понедельник, 6 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турецкого дипломатического ведомства.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит нашу страну 5-6 ноября. На переговорах в понедельник ожидается, что он обсудит ситуацию в секторе Газа, региональные проблемы, состоится обмен мнениями по двусторонним отношениям», — заявили в турецком МИД.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен проводит серию переговоров с коллегами из стран на Ближнем Востоке. В субботу Блинкен прибыл в Иорданию, а после этого совершит визит в Ирак.

До этого стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 5 ноября, приедет в административный центр Палестины, город Рамалла, находящийся на Западном берегу реки Иордан.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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