Алиев обсудил с Бербок нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с главой германского министерства иностранных дел Анналеной Бербок урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

«На встрече состоялся обмен мнениями по азербайджано-германским двусторонним связям, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, вопросам обеспечения мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе в целом», — говорится в сообщении.

Алиев заявил, что Азербайджан поддерживает нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией, а также региональную мирную повестку дня. Он отметил, что Баку выступает за региональное взаимодействие между государствами Южного Кавказа, однако «сотрудничество между этими тремя странами (Азербайджаном, Арменией и Грузией — прим. ТАСС) до сих пор было невозможно из-за агрессии Армении против Азербайджана».

В свою очередь Бербок подчеркнула, что Германия поддерживает брюссельскую платформу по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Она выразила готовность своей страны оказать помощь Азербайджану в устранении гуманитарной минной проблемы, с которой он столкнулся.

4 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» заявил, что сейчас проводится подготовка мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Ранее глава МИД Хорватии неудачно попытался поцеловать Бербок на саммите ЕС.