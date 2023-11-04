Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алиев обсудил с Бербок нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Алиев обсудил с Бербок урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией

close
100%
РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с главой германского министерства иностранных дел Анналеной Бербок урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

«На встрече состоялся обмен мнениями по азербайджано-германским двусторонним связям, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, вопросам обеспечения мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе в целом», — говорится в сообщении.

Алиев заявил, что Азербайджан поддерживает нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией, а также региональную мирную повестку дня. Он отметил, что Баку выступает за региональное взаимодействие между государствами Южного Кавказа, однако «сотрудничество между этими тремя странами (Азербайджаном, Арменией и Грузией — прим. ТАСС) до сих пор было невозможно из-за агрессии Армении против Азербайджана».

В свою очередь Бербок подчеркнула, что Германия поддерживает брюссельскую платформу по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Она выразила готовность своей страны оказать помощь Азербайджану в устранении гуманитарной минной проблемы, с которой он столкнулся.

4 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» заявил, что сейчас проводится подготовка мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Ранее глава МИД Хорватии неудачно попытался поцеловать Бербок на саммите ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий