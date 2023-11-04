Турция отзывает своего посла в Тель-Авиве

Турция решила отозвать своего посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне действий израильской армии в секторе Газа. Об этом на своем сайте сообщает Министерство иностранных дел Турции.

«Было принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве, его превосходительства господина Шакира Озкана Торунлара, в Анкару для консультаций», — говорится в публикации.

Уточняется, что Анкара предприняло такой шаг на фоне разворачивающейся гуманитарной трагедии в Газе, спровоцированной «атаками Израиля на гражданское население», а также из-за отказа Израиля от призывов к прекращению огня и непрерывному и беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что больше не может считать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «своим собеседником».

12 октября лидер турецкой «Новой партии благоденствия» Фатих Эрбакан призвал правительство выслать израильского посла в Анкаре. В то же время он указал на необходимость немедленно отозвать посла Турции в еврейском государстве, но пока власти страны не принимали соответствующих решений.

Ранее Эрдоган обвинил израильское правительство в преступлениях против человечности.