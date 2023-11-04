На Украине рассчитывают получить рекомендацию начать переговоры о вступлении в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) может порекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявила заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью украинскому изданию «Зеркало недели».

«Это однозначно будет положительная оценка. Я это знаю, потому что постоянно взаимодействую с Европейской комиссией», — сказал Стефанишина, отвечая на вопрос, могут ли на Украине быть уверены, что ЕК даст рекомендацию начать переговоры о вступлении страны.

По ее словам, почти каждый месяц она информировала ЕК о прогрессе Украины по данному вопросу. Киев давал информацию не только о выполнении семи политических шагов, необходимых для открытия переговоров о вступлении, а в целом по всему блоку будущих переговоров, по всем 35 разделам, отметила она.

Заместитель премьер-министра подчеркнула, что после решения Еврокомиссии должно быть еще решение государств-членов, при этом она уверена, что в настоящее время уже нет стран в ЕС, которые скептически относились бы к открытию переговоров или вообще поднимали вопрос о членстве Украины в ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 4 ноября посетит с визитом Киев.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.