Экс-сенатор США заявил о расколе в Демократической партии из-за Израиля

Эскалация конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС привела к расколу в Демократической партии США, из-за чего американский президент Джо Байден оказался в непростой ситуации. На это указал бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк, передает РИА Новости.

По словам экс-законодателя, теперь главе государства необходимо решить «неприятную дилемму». От дальнейших действий хозяина Белого дома будет зависеть, сможет ли он сохранить необходимые средства для проведения своей избирательной кампании.

Блэк пояснил, что демократы получают более 50% пожертвований от представителей еврейского сообщества. Чтобы взносы продолжились, Байдену придется одобрить неограниченные атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории сектора Газа.

Как сказал бывший сенатор, большинство американских граждан уверены в праве Израиля ответить на нападение палестинского движения ХАМАС 7 октября. Однако ключевым вопросом остается допустимый масштаб операции израильских войск, уточнил экс-законодатель.

«Американцы обеспокоены тем, что ответ Израиля стал чрезмерным, даже если первоначально некоторая свобода в таком подавлении была оправдана», — подчеркнул Блэк.

Он добавил, что на текущей неделе в результате одного из ударов со стороны Израиля в секторе Газа тяжело пострадали более 400 человек. Из-за этого поддержка гражданами США израильской операции еще больше ослабла, резюмировал бывший сенатор.

Ранее в Государственном департаменте США обвинили Джо Байдена в причастности к геноциду палестинского народа.