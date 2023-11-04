РФ допустила возможность вовлечения НАТО в ситуацию на Ближнем Востоке

Россия допустила возможность того, что фактор НАТО и вовлеченность альянса в конфликт на Ближнем Востоке проявится. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.

По его словам, НАТО в настоящий момент не является тем игроком, который хотел бы выйти на передний план в этом вопросе. Дипломат предположил, что скорее всего, фактор НАТО может проявиться в том случае, если у США возникнет необходимость легитимизировать свою позицию.

Грушко напомнил, что у России и НАТО напрочь отсутствуют контакты, в том числе и по ближневосточному урегулированию. Дипломат обратил внимание на очевидность намерения глобализировать блок и расширить «сферу применения де-факто Вашингтонского договора».

Он подчеркнул, что главный западный фактор на Ближнем Востоке — это США.

»<…> когда США нужна «легитимизация» их действий, <…> они <…> пытаются ее добиться, иногда ломая через колено», — резюмировал Грушко.

В октябре в МИД РФ заявили, что действия США повышают риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.